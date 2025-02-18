'Altın 4 bin 500 liraya çıkacak': Uzman isim piyasayı karıştıracak tarihi açıkladı

Altın fiyatları, hızla yükseliyor. Küresel ticaret savaşları endişesiyle yeni rekor seviyelere doğru hareket eden altın, para piyasası uzmanlarına ve banka devlerine göre yukarı yönde seyrini devam ettirecek gibi görünüyor. Altın için sık sık temmuz sonrasını işaret eden Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik seviyeyi açıkladı. Gram altını işaret eden Memiş, 4 bin 500 TL rekoru için tarih verdi.
Ons altının, küresel ticaret savaşı endişeleriyle salı günü 2.900 doların üzerine çıkmasıyla piyasada hareketlilik başladı.
Altın rekora koşuyor
Banka devi Goldman Sachs, merkez bankalarının artan altın alımlarını göz önünde bulundurarak 2025 yıl sonu için fiyat tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, ons altın için 2025 sonu hedefini 3.100 dolara yükseltti.
300 tonluk altın talebi
Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan rapor, Çin'in sigorta sektöründen 300 tonluk altın talebi gelebileceğini belirtirken bu beklentinin gerçekleşmesi halinde altın sert yükselişler kaydedebileceği belirtildi.
Uzman isim piyasayı karıştıracak tarihi açıkladı
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın için orta ve uzun vadeli beklentilerini açıklayarak "Önümüzdeki aylarda yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yılın ikinci yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadeli mutlaka bir düşüş, düzeltme hareketi yapması lazım. Bu da gram altın tarafında 3 bin 400 lira seviyesinin altına sarkmalar olacaktır. Ons altın tarafında da 2720 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
'Altın 4 bin 500 liraya çıkacak'
Memiş, gram altın için yaptığı değerlendirmede "Gram altın tarafında yılın ikinci yarısında muhtemelen de 4 bin lira seviyesinin üzerinde 4 bin - 4 bin 500 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca, "Temmuz ayına kadar 3 bin 700 - 3 bin 800 lira seviyelerini takip edeceğiz. Yılın ikinci yarısında da 4000 lira seviyesi kırıldıktan sonra işte 4 bin 500'e kadar önü açık. Yani bu 4 bin 100 lira olabilir, 4 bin 200 lira olabilir ama 4 bin lira seviyesinin üzerinde bir trend beklemeye devam ediyoruz." dedi.
Güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 3 bin 457,96
SATIŞ: 3 bin 460,74
Çeyrek altın
ALIŞ: 5 bin 658,00
SATIŞ:5 bin 700,00
Yarım altın
ALIŞ:11 bin 316,00
SATIŞ:11 bin 401,00
Cumhuriyet altını
ALIŞ:22 bin 563,00
SATIŞ:22 bin 708,00