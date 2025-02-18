'Altın 4 bin 500 liraya çıkacak': Uzman isim piyasayı karıştıracak tarihi açıkladı

'Altın 4 bin 500 liraya çıkacak'

Memiş, gram altın için yaptığı değerlendirmede "Gram altın tarafında yılın ikinci yarısında muhtemelen de 4 bin lira seviyesinin üzerinde 4 bin - 4 bin 500 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca, "Temmuz ayına kadar 3 bin 700 - 3 bin 800 lira seviyelerini takip edeceğiz. Yılın ikinci yarısında da 4000 lira seviyesi kırıldıktan sonra işte 4 bin 500'e kadar önü açık. Yani bu 4 bin 100 lira olabilir, 4 bin 200 lira olabilir ama 4 bin lira seviyesinin üzerinde bir trend beklemeye devam ediyoruz." dedi.



