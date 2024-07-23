Altın fiyatlarında rekor çanları çalıyor: Uzman isim üç ay sonrasını işaret etti

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Altın fiyatları için uzman isim İslam Memiş'ten yeni bir açıklama geldi. İslam Memiş kritik bir noktanın altını çizdi ve altın satacaklara önemli uyarı yaptı. İslam Memiş, döviz ve altındaki yükselişe dikkat çekerek altın yatırımcısını altınlarını bozdurmamak konusunda uyardı. Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte kritik açıklamalar ve son durum...

1 / 18 Amerikan Merkez Bankası FED'in açıklamaları ve eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının rekor kırmasına neden olmuştu.

2 / 18 GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Gram Altın fiyatı, anlık olarak 2.538,22 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,13, son bir haftada %-3,18 oranında değişmiştir. Gram Altın, 17.07.2024 tarihinde 2.642,99 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 27.06.2024 tarihinde 2.423,60 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

3 / 18 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

1 Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 4.227,63 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %0,38, son bir haftada %-0,87 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 17.07.2024 tarihinde 4.352,26 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek Altın, 01.07.2024 tarihinde 4.004,22 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

4 / 18 YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 8.455,27 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım Altın son 24 saat içerisinde %0,39, son bir haftada %-0,87 oranında değişmiştir. Yarım Altın, 17.07.2024 tarihinde 8.704,52 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım Altın, 01.07.2024 tarihinde 8.008,44 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

5 / 18 TAM ALTIN NE KADAR?

1 Tam Altın fiyatı, anlık olarak 16.858,82 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %0,39, son bir haftada %-0,87 oranında değişmiştir. Tam Altın, 17.07.2024 tarihinde 17.355,81 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 01.07.2024 tarihinde 15.967,90 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

6 / 18 'SAKIN SATMAYIN'

İslam Memiş, altın yatırımcılarına, çok özel tavsiyelerde bulundu. Sık sık ‘satmayın’ uyarısı yapan uzman isim, tek bir şartta satış olabileceğini, bunun dışında asla şu dönem satılmaması gerektiğini vurguladı.





7 / 18 Uzman isim ayrıca, yatırımcılara piyasa hareketlerini dikkatle izlemelerini ve ani ve spekülatif hareketlerden kaçınarak, kararlarını uzun vadeli finansal hedefleri ve risk toleransları doğrultusunda alınmalarını tavsiye etti.





8 / 18 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dövizde görülen yükseliş sonrası YouTube kanalında yorumlarını paylaştı. Uzman isim, gram altını bulunanları ciddi şekilde uyardı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen uzman isim, altında yükselişin süreceğini belirterek değerlendirmelerini yaptı.





9 / 18 İslam Memiş’e göre; Borsa İstanbul, 11 bin 155 puan seviyesinde yüzde 0.82'lik bir artış yaşayarak 11 bin puanın üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Yatırımcılar, piyasadaki yükselişlerin güç kazanamadığını gözlemleyerek sabırlı bir bekleyiş içindeler.





10 / 18 Ons altın fiyatı şu anda 2448 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 2400 ile 2450 dolar aralığının piyasada geçerliliğini koruduğu gözlemleniyor. Altın için belirlenen 2350 dolarlık destek seviyesine ulaşmadan önce, fiyatların kademeli olarak 2400, 2380 ve 2360 dolar gibi seviyeleri test etmesi bekleniyor. Altın piyasasında güçlü bir duruş sürdürülüyor.





11 / 18 İslam Memiş’in ifadelerine göre kar satışlarının zaman zaman piyasayı etkilemesi muhtemel olsa da, uzman ismin orta ve uzun vadede yıl sonuna doğru 2600 dolarlık bir hedef fiyat ve daha sonrasında 3000 dolar seviyesine yönelik beklentisi devam ediyor. Bu beklenti, altın yatırımcıları için potansiyel büyüme fırsatlarını işaret ediyor.





12 / 18 Tüm bu çıkarımlarının üzerine altında önerisini sunan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Gram altında özellikle temmuz ayını bekliyorduk. Haziranda yalvarmıştım, her ay yeni rekor tazeleyen altınla karşı karşıya kalacaksınız uyarılarım vardı. Gram altın 2615 liraya kadar yükseldi serbest piyasalarda. Ons altını takip ediyoruz gram altın için. Ons altın nereye, gram altın oraya. Mutlaka ons altında kar satışı göreceğiz ama gram altındaki geri çekilmeler burada sınırlı kalır.





13 / 18 'EV VEYA ARABA ALMAYACAKSANIZ SATMAYIN'

Aynı oranda gram altın geri çekilmez. Dolar güçlü durduğu için gram altın tarafındaki geri çekilmeler cılız kalır. Elinde gram altın bulunduranlar ev almayacaksa, araba almayacaksa, tarla almayacaksa beklemeye devam etmeli.”





14 / 18 Altın için “malına sahip çık” uyarısını yapan Memiş, altının 2700 seviyesine çıkacağını ve bir sonraki ay 2800’ü bulabileceğini ve diğer bir ay ise 2900 lira seviyesine yükselebileceğini vurguladı.





15 / 18 Sadece ev alacakların, ev alma fırsatı için 2 aylık sürelerinin olduğu ve bu yüzden altınlarını satabileceklerini söyleyen Memiş, “2 ay sonra, eylül itibarıyla, Fed ve diğer merkez bankaları faiz indirecek. Konut tarafında yükselişler tekrar başlayacak. O yüzden ev almak için elinde altın ve gümüşün varsa bir an önce evini alman lazım. Eylül ayı itibarıyla konut fiyatları yükselecek. Emlak balonu patlayacak diyen kişilerin gazına gelenler açıkta kalıyor” dedi.





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