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Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum: Kritik direncin üzerine çıktı

Seren Som
10:59 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıkladığı faiz kararı sonrası piyasalara verilen mesajların etkisiyle birlikte düşüş gösteren altın fiyatlarında yeni günde son durum ne? Altın fiyatları yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı. Gram altın, ons altından aldığı destekle 2 bin 400 TL kritik direncini aştı. Bu durum, yatırımcıların "Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?" sorusuna yanıt aramasına neden oldu. İşte altın fiyatlarında son durum...

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Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.  Enflasyon tahmini yükselirken bu sene için faiz indirimi beklentisi 3’ten 1’e indi.

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Fed cephesinden yapılan açıklamalar sonrasında faiz indirimi beklentileri aralık ayına ötelendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

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Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından bir süre düşüş gösterdi ancak yeni günde yeniden yükselişe geçti.

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Ons altın, 2300 doların üzerinde seyrediyor ve gram altın fiyatı 2400 TL kritik direncini aştı. 

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Bu durum, yatırımcıların dikkatini altına çekti ve piyasalarda hareketlilik yarattı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.412,92

SATIŞ(TL) 2.413,33

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.897,00

SATIŞ(TL) 3.996,00

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ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ(USD) 2.311,06

SATIŞ(USD) 2.311,42

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ(TL) 2.200,35

SATIŞ(TL) 2.226,43

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.517,00

SATIŞ(TL) 15.921,00

#Altın
#Kapalıçarşı
#Piyasa
#Çeyrek altın
#Gram altın
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