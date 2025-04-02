Altının kilogram fiyatı 3 milyon 861 bin lira oldu: İşte piyasalarda son durum

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 800 bin lira, en yüksek 3 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 3 milyon 861 bin lira oldu.

1 /5 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 861 bin liraya yükseldi.



2 /5 Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.



3 /5 KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 506 milyon 187 bin 940,60 lira, işlem miktarı ise 392,03 kilogram oldu.



4 /5 Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 697 milyon 375 bin 521,10 lira olarak gerçekleşti.

