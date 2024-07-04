Beş yılda bir hasadı yapılıyor: Kilosu bin TL! Yeteri kadar üretilirse bir çok ülkeye gönderilecek

Sedir balı arıcılara umut oldu





Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt ise, "Mersin Toroslar'da sedir ormanlarındayız. Burada 100 bin kovanla ciddi bir bal üretimi yapmaktayız. İklim değişikleri ve kuraklık nedeniyle arıcılarımız gerçekten zor bir dönemden geçiyordu sedir balı umut oldu. Sedir balı her yıl olmayan bir bal. Bazen 2,3 bazen de 5 yılda bir oluyor. Bu yıl o nadir yıllardan bir tanesi, verim çok yüksek. Buda arıcılarımız için umut kaynağı, üretim deposuna dönüşmüş durumda" diye konuştu.