EFES-2024 gündüz safhası başladı: 45 ülkeden toplam 10 bin 884 personel katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası kara bombardımanıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına bin 745'i misafir, 45 ülkeden toplam 10 bin 884 personel katıldı.

1 / 4 Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, kara bombardımanıyla başladı.

2 / 4 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına bin 745'i misafir, 45 ülkeden toplam 10 bin 884 personel katıldı.

3 / 4 Efes- 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı.