Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir karar geldi. Yol güvenliğini artırmak amacıyla alınan düzenlemeye göre, belirli bir yaşı aşan sürücüler artık araç kullanamayacak. Düzenlemeye uymayanlar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. İşte detaylar.
Trafikte güvenliği artırmak ve sürücü profiline yönelik daha sıkı denetimler uygulamak amacıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yaş sınırıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni düzenlemeye göre, ticari araç kullanacak sürücülerin uyması gereken yaş sınırı artık daha net çizgilerle belirlendi.
Buna göre, 68 yaşını doldurmuş ve 69 yaşından gün almış sürücüler, mesleki yeterlilik belgeleri olsa dahi ticari araç kullanamayacak. Bu kişiler, şehir içi ve şehirlerarası yük veya yolcu taşıyan otobüs, minibüs, kamyon, TIR gibi araçların direksiyonuna geçemeyecek.
Yetkililer ayrıca, yaş sınırını aşan kişilerin özel araç kullanmalarında yasal bir engel bulunmadığını ancak ticari faaliyetlerde bu sınırın kesin çizgilerle belirlendiğini belirtti.
Düzenlemeye uymayanların hem belge iptali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.
Ticari araç kullanmak için yaş sınırı kaç?
Ticari araç kullanımı için alt yaş sınırı 26 iken üst yaş sınırı 69 olarak güncellendi.