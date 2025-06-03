Buna göre, 68 yaşını doldurmuş ve 69 yaşından gün almış sürücüler, mesleki yeterlilik belgeleri olsa dahi ticari araç kullanamayacak. Bu kişiler, şehir içi ve şehirlerarası yük veya yolcu taşıyan otobüs, minibüs, kamyon, TIR gibi araçların direksiyonuna geçemeyecek.