Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ehliyette yeni dönem başladı: Belirli yaş üstü artık araç kullanamayacak

Ehliyette yeni dönem başladı: Belirli yaş üstü artık araç kullanamayacak

11:253/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir karar geldi. Yol güvenliğini artırmak amacıyla alınan düzenlemeye göre, belirli bir yaşı aşan sürücüler artık araç kullanamayacak. Düzenlemeye uymayanlar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. İşte detaylar.

Trafikte güvenliği artırmak ve sürücü profiline yönelik daha sıkı denetimler uygulamak amacıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yaş sınırıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni düzenlemeye göre, ticari araç kullanacak sürücülerin uyması gereken yaş sınırı artık daha net çizgilerle belirlendi.

Buna göre, 68 yaşını doldurmuş ve 69 yaşından gün almış sürücüler, mesleki yeterlilik belgeleri olsa dahi ticari araç kullanamayacak. Bu kişiler, şehir içi ve şehirlerarası yük veya yolcu taşıyan otobüs, minibüs, kamyon, TIR gibi araçların direksiyonuna geçemeyecek.

Yetkililer ayrıca, yaş sınırını aşan kişilerin özel araç kullanmalarında yasal bir engel bulunmadığını ancak ticari faaliyetlerde bu sınırın kesin çizgilerle belirlendiğini belirtti.

Düzenlemeye uymayanların hem belge iptali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Ticari araç kullanmak için yaş sınırı kaç?

Ticari araç kullanımı için alt yaş sınırı 26 iken üst yaş sınırı 69 olarak güncellendi.

#ehliyet
#trafik
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?