Milyonlarca vatandaşı etkileyecek





Elektrik kademe uygulamasında sistem şöyle işliyor: Mevcutta uygulanan 5 bin kilovatsaatlik kademe nedeniyle aylık tüketimleri 347 kilovatsaat ve üzerinde olanlar bu yıl kademeye takılarak, elektriğin gerçek maliyetine daha yakın bir bedelle faturalarını ödemeye başladı. Bu durumdan Türkiye genelindeki 42 milyon abonenin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 1.2 milyon abone etkilendi.