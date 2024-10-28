Helikopterler bu teknoloji desteğiyle daha güvenli inip kalkacak

Bu protokol, Türkiye'nin helikopter operasyonlarına yönelik kabiliyetlerini simülasyon teknolojileriyle destekleyerek yeni nesil iniş ve kalkış kontrol istasyonları için eğitim altyapısı sağlamayı amaçlıyor.





Böylece Türkiye'de nazari (kuramsal) olarak yapılan bir eğitim, çağın koşullarına uygun olarak dijital hale getirilecek. Askeri ve sivil havacılıkta LSO (Heliport yöneticisi), HiA ve kazakırım timi eğitimlerini kapsayacak çözümle kuramsal eğitim, gerçeğe en yakın şekilde, fiili eğitim ise maliyet etkin, güvenli ve çok sayıda yapılabilecek hale getirilecek.