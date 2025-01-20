İnsansız deniz aracı OKHAN testleri başarıyla geçti

Yurt içi ve dışında katıldıkları fuarlarda OKHAN'a ilgi gösterildiğini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:





"İHA ve İDA'lar dünyada yeni gelişen ürünler. Bu araçlarda AR-GE bitmez, sürekli devam eder. Bu konuda ülkeler arasında yarış var ve Türkiye de bu yarışta yerini aldı. İHA'larda kazanılan başarıları İDA'lar da göstereceğimize eminim. OKHAN, bu alanda en büyük adaylardan biri. Yurt dışındaki ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok ülkeden talep geldi ama biz ilk olarak Savunma Sanayii Başkanlığı envanterine girme sürecini tamamlamak istiyoruz. OKHAN'ın ihracat potansiyeli yüksek."







