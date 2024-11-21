Uraloğlu, Bakanlık olarak kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:





"Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737 bin 801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarımızda kesintisiz trafik akışını sağlayacağız"



