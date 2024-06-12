Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1 milyon 480 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 470 bin 900 TL





Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1 milyon 602 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 592 bin 900 TL