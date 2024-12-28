ÖTV muafiyetli araçların listesi son dakika açıklandı: İşte engelli raporuyla alınacak otomobiller

Engelliler için satışa sunulan ÖTV muafiyetli araçlara yönelik düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Engellilere ÖTV'siz araç satışında araç nitelikleri, kullanım yılı gibi önemli kriterlerde değişiklik yapıldı. ÖTV muafiyetli araçların listesi de belli oldu. İşte engelli raporuyla alınacak otomobiller listesi.
Engellilere ÖTV'siz araç satışında araç nitelikleri, kullanım yılı gibi önemli kriterlerde değişiklik yapıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ÖTV'siz araç alımına ilişkin değişiklik Meclis'ten geçerek yasalaştı. Otomobiller için ÖTV'siz satış imkanı tanınırken, bu araçların markaları ve modelleri merak konusu oldu. Türkiye'de ÖTV'siz satılacak otomobil belli oldu. Peki engellilerin alabileceği ÖTV'siz araçlar hangileri? İşte satışa sunulabilecek ÖTV muafiyetli araçların listesi:
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Cross Wagon
Renault Clio
Renault Megane
Dacia Duster
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Toyota Corolla
Toyota C-HR
Togg T10X
ÖTV’siz araç alma şartları nedir?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.
Hangi engelliler ÖTV'den muaf olacak?
ÖTV muafiyeti, kapsamı gereği tüm engelliler için aynı şekilde uygulanmayacak. Engel oranı yüzde 40 ila 89 arasında kalanlar için %26.3 oranında ÖTV indirimi ve %15.24 KDV indirimi yapılacak. Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olanlar ise bu ödemelerden tamamen muaf tutulacak.
ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.
Kaç paraya kadar olan araçlar engelli arabası sayılıyor?
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit de açıklandı. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.