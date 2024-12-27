



Hangi engelliler ÖTV'den muaf olacak?

ÖTV muafiyeti, kapsamı gereği tüm engelliler için aynı şekilde uygulanmayacak. Engel oranı yüzde 40 ila 89 arasında kalanlar için %26.3 oranında ÖTV indirimi ve %15.24 KDV indirimi yapılacak. Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olanlar ise bu ödemelerden tamamen muaf tutulacak.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.



