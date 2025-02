Paça çorbasındaki kolajenden 'cips' yaptı: Türk akademisyenin cips ve krakerlerine talep yağıyor

Türk markası olarak ürünlerini dünyanın her yerine ihraç etmek istediklerini anlatan Zuluğ, "Öncelikle FDA ve ISO sertifikamız var yani hem Avrupa'ya hem Amerika'ya ürün satabilecek bir ürün altyapısını kurduk. Şu an hem Avrupa'ya hem Amerika'ya ihracatımız söz konusu. Avrupa'da Hollanda ve Almanya gibi ülkelere satışlarımız mevcut. Ayrıca Amerika'daki online zincirler üzerinde satışlarımızı yapabilmek adına şu an görüşmelerimiz de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.