Paça çorbasındaki kolajenden 'cips' yaptı: Türk akademisyenin cips ve krakerlerine talep yağıyor

Zuluğ, ürünlerini tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiklerini vurgulayarak, "Projeye, TÜBATİK 1512 projesi ile başladık ve devam eden süreçte 2 farklı TÜBİTAK projesini de tamamladık. KOSGEB'den işletme geliştirme, yurt dışı pazar destek gibi başlıklarda ticarileşme sürecinde destekler aldık. 2019 yılında TEKNOFEST kapsamında girişimcilik yarışmalarına katıldık. En iyi 15 Türk girişiminden biri olarak San Francisco'ya gittik. Bu ekipteki tek gıda girişimiyiz. Bu aynı zamanda çok büyük bir gurur bizim için. Kolajen ithal edilen bir ürün ve ithal edilen bir ürünü içeride yerli ve milli kaynaklarla üretmek, AR-GE'sini burada hazırlamak bizim için ayrıca çok önemli. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve üniversitemiz olmak üzere, onların da katkılarıyla bir Türk firması olarak büyümeye devam ediyoruz. Yüzde 100 yerli ve milli bir girişim olarak adımlarımızı sağlam atarak ilerliyoruz." diye konuştu.