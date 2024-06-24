Paha biçilmez araba koleksiyonu: Trafiğe çıkarmaya bile kıyamıyor! Türkiye'de bunlardan çok az var

"Arabaları görmek için çok gelen oluyor"





Klasik arabaları görmek için çok gelen olduğunu ifade eden Değirmenci, "Tel örgü örme işi yapıyorum. Çocukluktan beri klasik arabalara hevesim vardı çocukluk hayali diyelim. Tamamen hobi olarak imkânım oldu Allah nasip etti. 1963 model olanı 4 yıl önce bir işadamından almıştım. Satın aldığım arabayı komple revize ettik içi, dışı boyası olsun sıfırdan yaptık diyebiliriz. Aracın parçalarını sıfırdan yurt dışından tedarik ettik. Diğer klasik olan 1964 model dört kapı direksiz Chevrolet marka otomatik arabanın da parçalarını Amerika'dan getirttik. Bunları ayda belki bir sefer garajdan çıkartıp sürüyorum. Arabaları yaklaşık dört yıldır burada koruyoruz. Arada sırada çalıştırıp yağını suyunu kontrol ediyoruz. Arabaları görmek için çok gelen oluyor. Bunlardan Türkiye'de az sayıda var. Sürmeye ister istemez kıyıyorum düğün nişanlarda çok istek oluyor bazen yapacak bir şey kalmıyor" dedi.