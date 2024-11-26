Samsun'da emekli öğretmen bahçesinde 50 ülkeyi bir araya getirdi: 'Olmaz' denileni yaptı, 200 çeşit meyve yetiştiriyor

Çekirdeğini dikince de böyle ağaç olabiliyorlar. Avokadoların 500 gram kadar olanları var. Bu sene 200 adet avokado hasadı bekliyorum. Türkiye genelinde çok çiçek döktüğünden hasat miktarı azaldı. Önceki sene dondan dolayı hasat daha düşüktü. Bu sene de 2 bin adet bekliyordum ama çiçek dökmesinden dolayı randıman azaldı. Dökülen avokadoları da israf etmedim. Ezmesini, reçelini ve turşusunu yaparak diğer avokado üreticilerine de örnek oldum. Özellikle turşusu güzel oldu, tadı da kestaneyi andırıyor” dedi.