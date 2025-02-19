Eş yatırım alan iş planları hızlı destek uygulamasından faydalanabilecek. Bu doğrultuda Uygulayıcı kuruluş veya kendi aralarındaki sözleşmeye göre uygulayıcı kuruluş adına hareket eden tüzel kişiler, 1812-TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile beraber eş yatırım yapabilecek. Eş yatırım taahhüdü yerine getirilen iş planları için ayrıca panel değerlendirmesi yapılmadan Mükemmeliyet Mührü verilmesi hususu BiGG Yatırım Fonu görüşü alınarak Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Başkanlık tarafından karara bağlanacak. Eş yatırım taahhüdü yerine getirilen iş planları için çağrıya yapılan tüm iş planı başvurularının değerlendirmelerinin tamamlanması beklenmeyecek.