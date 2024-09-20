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Ekonomi
TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı: İşte başvuru şartları

TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı: İşte başvuru şartları

12:0120/09/2024, Cuma
AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül'de başlatacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız” dedi. Peki, indirim kampanyasından kimler yararlanabilecek? İşte başvuru şartları.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kampanyaya, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar başvurabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.


Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek.


Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

162 bin kişinin faydalanması bekleniyor


Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.

Başvuru şartları neler?

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun da bulunmaması şart.


Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.

İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.


Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25'lik indirimden yararlanamayacak.


Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.



Bakan Kurum: Yüzde 25 oranında indirim sağlayacağız


Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 


#TOKİ
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#konut

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