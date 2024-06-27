Türkiye'de yılın otomobilini 'yapay zeka' belirledi: İşte sıralama

Toplamda 63 OGD üyesinin oy verdiği yarışmada, Togg T10X 2 bin 630, Renault Austral 2 bin 550, Toyota C-HR Hybrid 2 bin 340, Hyundai Ioniq 6 modeli 2 bin 150, Chery Tiggo 8 Pro 2 bin 120, BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve Mercedes-Benz E Serisi 1890 puan aldı.