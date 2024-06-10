Türkiye'nin uçan karargâhı: Son teknolojiyle donatıldı dünyada sadece 5 ülkede var

Geçen yıl yangın söndürmede kullanılan 4 uçak ve 2 helikopterin OGM'nin envanterine alındığı bilgisini veren Karacabey, bu yıl da 4 ilave yangın söndürme uçağını kurumun demirbaş listesine eklediklerini ifade etti.





Karacabey, 2019'dan beri kullandıkları İHA'ların da bu yıl envanterlerine dahil edildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:





"İlk olarak 1 İHA ile başlamıştık, 4'e çıkardık. Sonra bu araçların orman yangınlarının kontrolü ve gözetleme faaliyetlerindeki yararını görünce 14'e yükselttik. Bu İHA'ların şu anda arazideki istasyon kurulumları tamamlandı, 4'ü faal. Bir hafta içinde diğerleri de görev başında olacak."