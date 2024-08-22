Yüksek seyreden sıcaklıklar geleneksel yöntemle elde edilen kaya tuzunda üretimi artırıyor

Yaz aylarında sıcak havada tuz ürettiklerini belirten Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Üretimimiz 4 ay sürüyor. Sıcaklığın artmasıyla verimimiz de artıyor. Bu yıl yaz çok sıcak geçiyor. Bu nedenle geçen senelere göre tuz üretimi daha fazla. Ancak sıcak havada çalışma şartları zorlaşıyor. Biz sıcakta bunalıyoruz."





Yüksel, zor ve zahmetli bir iş olmasına rağmen tuz üretimini severek yaptıklarını anlattı.





Yusuf Atmaca da küçük yaşlardan itibaren tuz üretimi yaptığını ve ailesine yardım ettiğini dile getirdi.