1 yaşındaki bebeğine acımasızca şiddet uygulamıştı: Cani annenin cezası belli oldu

Osman Vesek’in avukatı Onur Can Eroğlu, "Yargılama sonucunda sanık anne hakkında 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki mahkeme, en başından beri araştırılmasını talep ettiğimiz bazı hususları araştırmadı. Bunların en önemlilerinden biri, sanığın gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair alınması gereken rapordu. Ceza verirken üst sınırdan uygulamadı. Oysa kendi çocuğuna birden fazla kez ve öldürmeye elverişli olacak şekilde şiddet uygulayan bir kişi hakkında en üst sınırdan ceza verilmeyecekse, kime verileceği konusu kamuoyunun takdirine bırakılmış bir husustur. Bu karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.