10 milyon dolarlık haraç: Önce iki oğlunu vurdular sonra petrol istasyonu ve kafesi kundaklandı

“Parayı vermeyeceğim”

S.Ü., kardeşi ve yeğeninin kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini anlatarak, “5 seferdir saldırıya uğradık. Bahçelerimizi yakmaya çalıştılar. Devletimiz olmasaydı buralar yerle bir olurdu. Sağ olsunlar polislerimiz hep devriye atıyor ama onlar da bunu takip ediyor.





Polisler uzaklaştığı anda saldırı yapıyorlar. En son geçtiğimiz gün petrol istasyonuna molotof ile saldırdılar. Kafeyi de yaktılar. 2 oğlumu da vurdular. Benden haraç istiyorlar. Vermiyorum, beni öldürün diyorum” ifadelerini kullandı.