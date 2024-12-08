11 günde Şam'a ulaştılar

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
En düşük emekli maaşına asgari kriter
Yıl sonu enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam da netleşecek. Emekli aylığını taban seviyeden alan 3,2 milyon kişinin enflasyon farkından yeterli düzeyde faydalanabilmesi için bu yıl da refah payı formülü devreye alınacak. Emekli taban aylığına yapılacak zamda asgari ücretteki artışın etkili olacağı bildirildi.
Muhalifler Şam'a ulaştı
Suriyeli muhalifler kuzeyden Hama'yı alarak kapısına dayandıkları Humus'u da ele geçirdi. Güneyde ise Dera, Kuneytira ve Suveyde'de kontrolü sağlayan gruplar Şam'a dayandı. Rejim askerleri başkentin banliyölerini direnmeden boşaltmaya başlarken, Esed rejiminin 2013'te kimyasal silahla katliam yaptığı Doğu Guta'da kontrol muhaliflerde.
Yaralı kartal Fener'i avladı
Ligde 5 maçtır galibiyete hasret Beşiktaş, evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi mağlup
ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kartal’ın galibiyet golünü, sonradan oyuna
giren Chamberlain attı. G.Saray’ı yakalama fırsatını kaçıran F.Bahçe'nin, 5 maçlık
galibiyet serisinin yanı sıra 26 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisi de sona erdi.