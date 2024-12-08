Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
11 günde Şam'a ulaştılar

11 günde Şam'a ulaştılar

04:008/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

En düşük emekli maaşına asgari kriter

Yıl sonu enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam da netleşecek. Emekli aylığını taban seviyeden alan 3,2 milyon kişinin enflasyon farkından yeterli düzeyde faydalanabilmesi için bu yıl da refah payı formülü devreye alınacak. Emekli taban aylığına yapılacak zamda asgari ücretteki artışın etkili olacağı bildirildi.

Muhalifler Şam'a ulaştı

Suriyeli muhalifler kuzeyden Hama'yı alarak kapısına dayandıkları Humus'u da ele geçirdi. Güneyde ise Dera, Kuneytira ve Suveyde'de kontrolü sağlayan gruplar Şam'a dayandı. Rejim askerleri başkentin banliyölerini direnmeden boşaltmaya başlarken, Esed rejiminin 2013'te kimyasal silahla katliam yaptığı Doğu Guta'da kontrol muhaliflerde.

Yaralı kartal Fener'i avladı

Ligde 5 maçtır galibiyete hasret Beşiktaş, evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi mağlup

ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kartal’ın galibiyet golünü, sonradan oyuna

giren Chamberlain attı. G.Saray’ı yakalama fırsatını kaçıran F.Bahçe'nin, 5 maçlık

galibiyet serisinin yanı sıra 26 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisi de sona erdi.

#gazete
#manşet
#gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 7 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?