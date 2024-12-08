11 günde Şam'a ulaştılar

En düşük emekli maaşına asgari kriter

Yıl sonu enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam da netleşecek. Emekli aylığını taban seviyeden alan 3,2 milyon kişinin enflasyon farkından yeterli düzeyde faydalanabilmesi için bu yıl da refah payı formülü devreye alınacak. Emekli taban aylığına yapılacak zamda asgari ücretteki artışın etkili olacağı bildirildi.