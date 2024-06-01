13 yıldır ehliyet alamıyor: 18. sınavda da hayaline kavuşamadı

“Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum”

Aracı olmasına rağmen kullanamadığını ve daha önce ehliyetsiz araç kullandığı için trafik cezası yediğini ifade eden Çelik, komşularının kendisini bir yerden bir yere götürdüğünü belirterek, “Evimin önünde araba var ama kullanamıyorum. Komşularımdan ehliyetli olan varsa onlar beni düğüne, cenazeye ya da başka bir yere götürüyor. Bana komşularım yardımcı oluyor. Daha önce ehliyetsiz arabayı kullandım, yakalanıp ceza yedim. Ceza yediğimden itibaren ondan beri de daha arabayı kullanmıyorum. Ehliyet sınavına ilk girdiğimde yaşım 40'tı şu an ise 53 yaşındayım. 13 yıldır ehliyeti alamıyorum. Ehliyet sürücü kursunun verdiği kitaba da çalışıyorum, telefondan bazı programlar indirdim oradan da çalışıyorum. Hepsine çalışıyorum bir türlü olmuyor bir türlü sınavı geçemiyorum. Gece gündüz çalışıyorum olmuyor. Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum. Ondan dolayı da ehliyeti alamıyorum" dedi.