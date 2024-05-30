14 yaşındaki Senem Han altı gündür kayıptı: Cansız bedeni bulundu

Çalışma başlatan polis, Senem'in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemede Senem'in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı.