|
Gündem

14 yaşındaki Senem Han altı gündür kayıptı: Cansız bedeni bulundu

18:24 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:06 - 30/05/2024 Perşembe
DHA

Şanlıurfa'da geçen hafta cuma günü evinden ayrılan 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Senem Han'ın, arama çalışmalarında yürekleri yakan bir gelişme yaşandı. Son görüntüsü dün ortaya çıkan Senem'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

1/ 6

Lise öğrencisi Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Tüm aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.

2/ 6

Çalışma başlatan polis, Senem'in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemede Senem'in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı. 

3/ 6

u sabah sulama kanalında hareketsiz birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, kayıp olarak aranan Senem Han'a ait olduğu belirlendi. 

4/ 6

Kısa sürede acı haberi alarak bölgeye gelen Senem Han'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan Senem Han'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

5/ 6

Polis, Senem'in ölümüne ilişkin inceleme başlattı. 

6/ 6
#Şanlıurfa
#Kayıp
#Çocuk
#Ölüm
6 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sınav kaygısı ile baş etme yolları nelerdir? Yaklaşan sınavlarda sınav kaygısı yaşayan öğrencilere tavsiyeler