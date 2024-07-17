150 yıllık konak için harekete geçildi: Herkes görmek için gidecek

Kentteki bağ kültürünün eskisi kadar olmasa da yaşatıldığını ifade eden Palancıoğlu, şöyle konuştu:





"Burası Germir Bağları, bir zamanlar gayrimüslim nüfusun yaşadığı, meşhur yönetmen Elia Kazan'ın doğduğu, büyüdüğü bir mahallemiz. Biz burada 5 bin metrekarelik Bakkaloğlu konağını restore ediyoruz. Burayı bağ müzesi haline getireceğiz. Özellikle 6 Şubat 2023'teki deprem sonrası yapılaşmalar hep bağlık alanlara oldu, buralar villa parseline dönüştüğü için bu kültürün kaybolmaması gerekiyor. ​​​​​​​Bahçedeki kuyudan suyun çekilmesi, bazlamaların, katmerlerin yapılması lazım. Çocuklarımıza bu kültürü aktarmalıyız. Dolayısıyla biz burada bağ kültürünü yaşatacak şekilde çalışma yapıyoruz. Bağlarda bulunan telli dolaptan kuyu ağzına, aşırmaya kadar birçok malzemeyi toplayarak burada sergileyeceğiz. Bağda kullanılan objelerin de sergilendiği bir müze olacak. Aynı zamanda da konağın içini tefriş ederek bağda nasıl bir yaşantı söz konusuydu, bunu gelecek nesillere aktarmak için uğraşacağız. Burada çeşitli programlar yaparak, özellikle yaz aylarında sabah kahvaltıları, akşam fasılları düzenleyerek Kayseri'ye gelen misafirlerimize göstermeye çalışacağız."