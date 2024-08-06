150'den fazla kuşa ev sahipliği yapıyor: Nesillerinin tükenmemesi için vatandaşın desteğine ihtiyaç var

'Kabaklı Göleti'nin korunması, büyük bir öneme sahiptir'

Küresel ısınma kaynaklı bölgede birçok küçük dere, çay ve gölün kuruduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Burada Kabaklı Göleti'nin önemi bir kez daha öne çıkıyor. Burası, bölgede yaşayan yerli ve göçmen kuşlar için aynı zamanda bir vaha vazifesi görüyor. Dicle Havzası içerisinde yer alan Dicle Üniversitesi kampüsünde kuş cenneti olarak adlandırdığımız Kabaklı Göleti bulunmaktadır. Küresel ısınmadan dolayı çevremizdeki göletler, küçük dere ve çaylar kurudu. Bundan dolayı burada yaşayan türler, özellikle su kuşları Kabaklı Göleti'ne akın etmektedir. Kabaklı Göleti sunduğu su imkanları, kıyı imkanları, beslenme olanakları ve barınma şartları dolayısıyla pek çok tür tarafından tercih edilmektedir. Ve bu tercih, bunu kuş cenneti olarak adlandırmamıza neden olmaktadır. Alanda pek çok tür bulunmaktadır. Memeli hayvanlardan yana, omurgasızlardan yana, sürüngenlerden yana ve böceklerden yana pek çok tür barındırmaktadır. Bu alanın korunması, bölge için çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü diğer yerlerde avcı baskısı, sıcaklık, kuraklık dolayısıyla türler artık buralardan çekildi, yok oluyorlar. O bakımdan bizim Kabaklı Göleti'nin korunması, büyük bir öneme sahiptir diye konuştu.







