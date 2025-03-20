18 gündür yanıyor: Burada karşılaşacağımız bir olay

'BURADA KARŞILAŞACAĞIMIZ BİR OLAY'





Öte yandan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Coruk,13 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Bizi hiç şaşırtmadı. Burada karşılaşacağımız bir olay. Çünkü Sapanca Gölü ile İzmit Körfez'i arasındaki İzmit Ovası olarak bildiğimiz kesim eski bir bataklık. Bu bataklık ortamı hala yüzeyde izlerini gördüğümüz bir ortam. Jeolojik süreç içerisinde 120 metre derinliğe kadar bu oluşuma rastlamamız mümkün" ifadelerini kullanmıştı.