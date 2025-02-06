Yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı şantiyede binalar hızla yükseldi

Depremin hemen ardından Mart ayında ilk kepçe ve kırıcıların çalışmaya başladığı 5 milyon metrekarelik alana İndere bölgesinde Türkiye'nin en büyük şantiyesi kuruldu. Yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı şantiyede, binalar hızla yükseldi.



