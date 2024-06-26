25 yaşındaki Sibel'in acı ölümü: Savcı 'yakın mesafeden dik açıyla ateş etmiş' dedi

Ses ve gaz tabancası yarı otomatik tabanca haline getirilmiş

Sibel Kayman'a yapılan otopsinin ardından düzenlenen raporda, ölüm sebebinin, sağ meme üst dış kadrandan giren ateşli silah mermisinin neden olduğu kot kırığı ile birlikte iç organ yaralanması sonucu oluşan iç ve dış kanama sonucu olduğu, batın boşluğunun sol tarafından 1 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin çıkarıldığı belirtildi. Olayda kullanılan silahta yapılan incelemede tabancanın ses ve gaz fişeği atan tabanca iken namlusunun değiştirilip 9 milimetre çapındaki fişekleri atabilecek hale dönüştürülüp yarı otomatik bir tabanca haline getirildiği, bu dönüşümle birlikte yasa kapsamında bulundurulması ve taşıması yasak silahlardan olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan boş kovan ve Kayman'ın cesedinden çıkarılan mermi çekirdeğinin de bu tabancadan atılmış olduğu belirlendi.