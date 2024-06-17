50 bin lira maaşa çalıştıracak işçi bulamıyorlar: Ücretsiz ev imkanı sundular

"20 bin liraya yakın paramızı dolandırıcılara kaptırdık"





Malatya da depremde etkilenen ve Zara'nın Eymir köyüne yerleşen depremzede Hıdır Öztürk, “Depremden sonra buraya yerleştim. Köylüler bana ahır açtılar. Ev verdiler yardımcı oldular. Ben de hayvancılık yapıyorum. Biz hayvanlarımızı otlatacak insan bulamıyoruz. Bu sene üç kişiyle anlaştık 'gelecek paramız yok' dediler, hesaplarına para aktardım. Parayı alınca beni engelledi, telefonları kapattılar. İki kişiyi köyümüze getirdim. Hayvanlara ve araziye baktılar kaçtı gittiler. Bir tanesi de öğlen vaktine kadar hayvanlarımızı otlattı, sonra 'ayağım ağrıyor' diyerek gitti. Gençlerimiz tembelliğe alışmışlar. 150 büyükbaş hayvana 6 ay bakmaları karşılığında biz 300 bin lira vereceğiz. Burada kendilerine vereceğimiz ev var. Ev eşyası, gıda, giyim yardımı sağlayıp ve artı olarak her iki haftada ilçede tıraşlarını da ettireceğiz. Evlatlarımızdan daha çok onlarla ilgileniyoruz ama ne hikmetse vatandaşı burada tutamıyoruz. Biz bu sene yaklaşık 20 bin liraya yakın paramızı çoban bulma vaadiyle dolandırıcı çobanlara kaptırdık” dedi.