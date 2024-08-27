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50 yıllık binada çökme: Fatih'te korku dolu anlar, genç kız alt kata düştü

22:28 - 27/08/2024 Salı
DHA

Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı çöktü. 4'üncü katta bulunan Eda Maden 3'üncü kata düştü. Hafif yaralanan Maden hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edildi.

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Olay, saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı büyük bir gürültüyle alt kata çöktü. 

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Olay sırasında dairede olan Eda Maden'de 3'üncü kata düşerek yaralandı. 

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Maden ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

#Fatih
#Bina
#Tahliye
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