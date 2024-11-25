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AB üyeleri Netanyahu’yu tutuklamak zorunda

AB üyeleri Netanyahu’yu tutuklamak zorunda

04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Atıl kuyular doğal gaz deposu olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tükenmiş doğal gaz ve petrol rezervuarlarının doğal gaz depolama amaçlı kullanımına yönelik envanter çıkarma çalışması yapacak. 5,8 milyar metreküp olan yer altı doğal gaz depolama kapasitesine ulaşan Türkiye, 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

İki yüzlülüğü bırakın!

Batılı ülkelerin kayıtsız İsrail desteği karşısında AB Yüksek Temsilcisi Borrell çıkışlarıyla fark oluşturuyor. UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararını uygulamayacağını belirten ülkelere çıkışan Borrell, "Putin'e sesi çıkanlar şimdi sessiz" sözleriyle iki yüzlülükle suçladı. Borrell, AB ülkeleri için karara uymanın bir seçenek değil zorunluluk olduğunu da hatırlattı.

Beşiktaş eriyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında evinde konuk ettiği Göztepe’ye mağlup

oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 10 dakikada Semih ve Bokele’nin (kk) golleriyle 2-0 öne

geçse de, yine Bokele, Taha, Fofana ve Tijanic’in gollerine engel olamadı. Kartal’ın

galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, zirvedeki Galatasaray’la puan farkı 13’e yükseldi.

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