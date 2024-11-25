AB üyeleri Netanyahu’yu tutuklamak zorunda

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Atıl kuyular doğal gaz deposu olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tükenmiş doğal gaz ve petrol rezervuarlarının doğal gaz depolama amaçlı kullanımına yönelik envanter çıkarma çalışması yapacak. 5,8 milyar metreküp olan yer altı doğal gaz depolama kapasitesine ulaşan Türkiye, 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.
İki yüzlülüğü bırakın!
Batılı ülkelerin kayıtsız İsrail desteği karşısında AB Yüksek Temsilcisi Borrell çıkışlarıyla fark oluşturuyor. UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararını uygulamayacağını belirten ülkelere çıkışan Borrell, "Putin'e sesi çıkanlar şimdi sessiz" sözleriyle iki yüzlülükle suçladı. Borrell, AB ülkeleri için karara uymanın bir seçenek değil zorunluluk olduğunu da hatırlattı.
Beşiktaş eriyor
Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında evinde konuk ettiği Göztepe’ye mağlup
oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 10 dakikada Semih ve Bokele’nin (kk) golleriyle 2-0 öne
geçse de, yine Bokele, Taha, Fofana ve Tijanic’in gollerine engel olamadı. Kartal’ın
galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, zirvedeki Galatasaray’la puan farkı 13’e yükseldi.