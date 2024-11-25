AB üyeleri Netanyahu’yu tutuklamak zorunda

Atıl kuyular doğal gaz deposu olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tükenmiş doğal gaz ve petrol rezervuarlarının doğal gaz depolama amaçlı kullanımına yönelik envanter çıkarma çalışması yapacak. 5,8 milyar metreküp olan yer altı doğal gaz depolama kapasitesine ulaşan Türkiye, 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.