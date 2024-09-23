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ABD'den 2. soykırıma yeşil ışık

ABD'den 2. soykırıma yeşil ışık

04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Eylül 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Katliama ABD'den yeşil ışık


İsrail'in son bir haftada düzenlediği terör saldırılarıyla toplu katliamlara girişmesinin ardından Lübnan-İsrail arasında savaşın şiddeti her gün artıyor. İsrail önceki gece Lübnan'da 290 noktayı bombalarken, Hizbullah ise dün Hayfa'yı füzelerle hedef aldı. ABD yönetimi de İsrail'in saldırılarında şiddeti artırmasının Hizbullah'ı masaya oturtabileceğini savunarak, Lübnan'da katliama yeşil ışık yaktı.

İthalat tedbirleri işe yaradı


Türkiye, ihracattaki güçlü artışı, ithalatta yerli üretimi önceliklendiren tedbirlerle destekliyor. Ticaret Bakanlığı'nın 15 ülke menşeli 64 ürün grubuna yönelik aldığı 126 önlem dış ticaret açığını önemli ölçüde azaltırken, yerli üreticilere rekabet şansı da sunuyor. Alınan ithalat tedbirleri sayesinde dış ticaret açığı ağustosta 4,9 milyar dolara gerileyerek son 34 ayın en düşük seviyesine indi.

90+3'te 3 puan


Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş uzatmada attığı penaltı golüyle 3 puana uzandı. 20. dakikada Rashica'nın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 64'te Emre Akbaba'nın penaltı golüne engel olamadı. Beşiktaş 90+3'te kazandığı penaltıyı İmmobile gole çevirince maçtan galibiyetle ayrıldı.

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