ABD'nin kayıpları artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat perde arkasını Yeni Şafak'a anlattı: Made in Europe kararı böyle geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’yi Avrupa Birliği sanayi stratejisinin merkezine yerleştiren Made in Europe kararının detaylarını paylaştı. Sürecin başından itibaren çok boyutlu bir diplomasi yürüttüklerini belirten Bolat, “Türkiye’nin dışarıda bırakılmasının sebep olacağı hukuki ve ekonomik sakıncalara dikkat çektiğimiz kapsamlı bir ülke pozisyon belgesini ilgili taraflara ilettik. Cumhurbaşkanımız da AB kurumları ve üye ülke liderlerine mektuplar göndererek beklentilerimizi net bir şekilde ortaya koydu. Hedefimiz AB'nin yıllık 2,6 trilyon avroyu aşan kamu alımları pazarından pay almak” dedi.