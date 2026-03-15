Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD'nin kayıpları artıyor

04:0015/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat perde arkasını Yeni Şafak'a anlattı: Made in Europe kararı böyle geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’yi Avrupa Birliği sanayi stratejisinin merkezine yerleştiren Made in Europe kararının detaylarını paylaştı. Sürecin başından itibaren çok boyutlu bir diplomasi yürüttüklerini belirten Bolat, “Türkiye’nin dışarıda bırakılmasının sebep olacağı hukuki ve ekonomik sakıncalara dikkat çektiğimiz kapsamlı bir ülke pozisyon belgesini ilgili taraflara ilettik. Cumhurbaşkanımız da AB kurumları ve üye ülke liderlerine mektuplar göndererek beklentilerimizi net bir şekilde ortaya koydu. Hedefimiz AB'nin yıllık 2,6 trilyon avroyu aşan kamu alımları pazarından pay almak” dedi.

ABD kendini dahi koruyamıyor: Kayıpları artıyor

48 saatte İran'da savaşı bitireceğini iddia eden ABD son yılların en büyük askeri kaybıyla karşı karşıya. Körfez’den Irak’a uzanan geniş bir coğrafyada radar sistemleri, İHA’lar, savaş uçakları ve askeri üsler hedef alınıyor. Kritik diplomatik temsilcilikler ve istihbarat noktaları da saldırılarda etkileniyor. Uydu görüntüleri ve resmi açıklamalara göre üsler, radar ağları, kritik tesisler ve personel güvenliği üzerindeki baskı savaşın ilk iki haftasında Washington’ın savunma kapasitesini tartışma konusu haline getirdi.

Fırtına seriye taktı

Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Nijeryalı yıldız golcüsü Onuachu ile devirerek serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçe'nin 3 puan bıraktığı haftayı kayıpsız geçen bordo-mavililer, puanını 57 yaparak ikinci sıradaki rakibini yakaladı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
