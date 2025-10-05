Yeni Şafak
Ablukayı kırıp geldiler

04:005/10/2025, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Orta Koridor’un rekabet gücünü artıracak imza

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Hattı için Almatı’da kritik bir mutabakat imzaladı. Anlaşma, Orta Koridor’da rekabetçi tarifeler, öngörülebilir işletme rejimi ve dijitalleşme adımlarıyla küresel ticarette cazibeyi artırmayı hedefliyor. Teslimat sürelerinin garanti altına alınmasıyla hattın ve Türkiye’nin lojistikteki stratejik önemi artacak.


Ablukayı kırıp geldiler: Sumud'un cesur yürekleri Türkiye'de

Gazze ablukasını kırmayı başaran Sumud Filosu’nun 37’si Türk vatandaşı 137 aktivist İsrail’de alıkonuldukları Ketziot Hapishanesi’nden İstanbul’a getirildi. “Özgür Filistin” sloganlarıyla inleyen İstanbul Havalimanı’nda büyük coşku ve gurur vardı.


Aslan'a kartal freni

Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde lider Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta yenişemedi. Hafta içinde Liverpool’u deviren Cimbom’un ligde bu sezonki 7, toplamda 15 maçlık galibiyet serisine siyah-beyazlılar son verdi. Kartal, Abraham’la öne geçerken, Sanchez’in atılmasıyla 55 dakika 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan’ın golüyle 1 puanı kurtardı.

