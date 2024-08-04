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Adana suya batan helikopterin enkazı balon sistemiyle çıkarılacak

17:24 - 4/08/2024 Pazar
DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının, su seviyesinin azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı. Çalışmalara, hazırlıkların tamamlanması için bir süre ara verildi.

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İlçedeki Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. 

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Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebat düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. 

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Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Enkaz 38 metre derinlikte


Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. 

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Helikopter enkazının, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı.

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Ekipler, hazırlıkların tamamlanması için çalışmalara ara verdi. Enkaz çıkarma işleminin ilerleyen günlerde tamamlanacağı belirtildi.

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#Adana
#Kozan
#Gökdere Köprü Barajı
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