Adem Amca, 15 yıllık dostu Yaren leylekle özlem gideriyor

"ONU EVLADIM GİBİ SEVİYORUM"





Yılın yarısı boyunca yaşadıkları zorunlu ayrılığın kendisini çok üzdüğünü ve Yaren leylekle geçirdiği her anın çok kıymetli olduğunu söyleyen Adem Yılmaz, "Balık avlarken tanışmıştık. Bu dostluk 15 yıldır devam ediyor. Bu sene diğerlerine göre çok daha erken geldi. 15 yıldır Yaren'i besliyorum. Yaren gelince çok mutlu oluyorum. Onu evladım gibi seviyorum. Onunla ilgilendiğim için dostluğumuz güzel gidiyor. Yaren’i çok özlemiştim. 6 ay bana zor geçti. Şimdi 6 ay boyunca beraber vakit geçireceğiz" diye konuştu.