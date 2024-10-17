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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Muavin öldü, çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Muavin öldü, çok sayıda yaralı var

18:4417/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
AA
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu muavin yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan muavin İ.G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralılardan N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, 17 kişi ayakta tedavi edildi.



#Afyonkarahisar
#Yolcu otobüsü
#Kamyon

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