Ahır olarak kullanılıyordu: Tarihi hamamda heyecanlandıran keşif

Hamam yapısının köylüler tarafından farklı işlevlerle kullanıldığına işaret eden Büyüközer, "Bir dönem ahır olarak kullanıldığını biliyoruz. Sahipleri halen hayatta. Onlarla yaptığımız sohbetlerde bu mekana hayvanlarını bağladıklarını öğrendik. Halen daha hamamın yan tarafı ahır olarak kullanılmaya devam ediyor. Mozaikler ve bulgular yöre halkının da çok ilgisini çekti. 'Biz burayı hiç böyle düşünmüyorduk. Hiç böyle hayal etmemiştik.' diyorlar. Merak edip bu mozaikleri görmek için çevreden çok sayıda kişi geliyor." bilgisini paylaştı.











