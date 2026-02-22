Aileyi Koruma Yasası

Ergenlik rüzgârına 25 yaş barajı: Cinsiyet ameliyatlarına denetim ve ceza

Özgürlüğün, sınırsızlığa dönüştüğü çağda, birçok Batı ülkesinde son birkaç yıldır “gençliğin istikameti” tartışılıyor. Sosyal medyanın da etkisi ile bulaşıcı bir “virüs” gibi yayılan cinsiyet hoşnutsuzluğu (cinsiyet disforisi) tıbbın sınırlarını da zorlayarak gençlerde telafisi olmayan yaralar açıyor.