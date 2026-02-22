Aileyi Koruma Yasası

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Faturası geç gelene taksit hakkı
EPDK'nın doğal gaz sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri bağlantı süreçlerinden faturalandırmaya kadar pek çok kolaylık getiriyor. Buna göre evinizdeki kombiyi aynı tipte bir cihazla değiştirirseniz yeniden proje çizdirip masraf yapmanıza gerek kalmayacak. Şirket personeli sayacı geç okursa, gelen yüksek fatura faizsiz 4 takside bölünecek. Borç yüzünden gaz kesilecekse, en az 3 gün önceden mutlaka haber verilecek.
Ergenlik rüzgârına 25 yaş barajı: Cinsiyet ameliyatlarına denetim ve ceza
Özgürlüğün, sınırsızlığa dönüştüğü çağda, birçok Batı ülkesinde son birkaç yıldır “gençliğin istikameti” tartışılıyor. Sosyal medyanın da etkisi ile bulaşıcı bir “virüs” gibi yayılan cinsiyet hoşnutsuzluğu (cinsiyet disforisi) tıbbın sınırlarını da zorlayarak gençlerde telafisi olmayan yaralar açıyor.
Aslan'a TÜMOSAN Konya freni
Süper Lig'de 23. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider G.Saray, deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'a Adil ve Kramer'in golleriyle yenildi. Bu sezon, ligdeki ikinci mağlubiyetini alan sarıkırmızılılar 55 puanda kaldı.