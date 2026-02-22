Aileyi Koruma Yasası

Yeni Şafak
Faturası geç gelene taksit hakkı

EPDK'nın doğal gaz sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri bağlantı süreçlerinden faturalandırmaya kadar pek çok kolaylık getiriyor. Buna göre evinizdeki kombiyi aynı tipte bir cihazla değiştirirseniz yeniden proje çizdirip masraf yapmanıza gerek kalmayacak. Şirket personeli sayacı geç okursa, gelen yüksek fatura faizsiz 4 takside bölünecek. Borç yüzünden gaz kesilecekse, en az 3 gün önceden mutlaka haber verilecek.

Ergenlik rüzgârına 25 yaş barajı: Cinsiyet ameliyatlarına denetim ve ceza

Özgürlüğün, sınırsızlığa dönüştüğü çağda, birçok Batı ülkesinde son birkaç yıldır “gençliğin istikameti” tartışılıyor. Sosyal medyanın da etkisi ile bulaşıcı bir “virüs” gibi yayılan cinsiyet hoşnutsuzluğu (cinsiyet disforisi) tıbbın sınırlarını da zorlayarak gençlerde telafisi olmayan yaralar açıyor.

Aslan'a TÜMOSAN Konya freni

Süper Lig'de 23. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider G.Saray, deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'a Adil ve Kramer'in golleriyle yenildi. Bu sezon, ligdeki ikinci mağlubiyetini alan sarıkırmızılılar 55 puanda kaldı.

