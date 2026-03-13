AK Parti ve CHP arasındaki makas açılıyor: İşte masadaki son anket sonuçları

Acar, "Medya Sahuru Buluşması" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen sahur programında gazetecilerle bir araya geldi.





Burada konuşma yapan Acar, ramazan iklimini ve maneviyatını hatırlatacak aksiyonlar aldıklarını belirterek, çeşitli etkinlikler vesilesiyle vatandaşlarla buluştuklarını anlattı.

Ramazanda teşkilat üyelerinin yoğun bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Acar, "Kadın kolları sahada, gençlik kollarımız sahada. Teşkilatımızın her bireyi, 'Bu ramazanda sıkılmadık el bırakmayacağız, muhatap olacağımız tüm ilgili paydaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz' dedi. Bunu bir şekilde sizler aracılığıyla toplumumuzla paylaşmaya gayret gösterdik." şeklinde konuştu.





Acar, siyasetin dünyada hareketlendiğini, dünyanın reel politiğinin kaybolduğu bir ortamda Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de ise güvenli bir liderin ülkeyi yönettiğini ifade etti.