Alanya avokadosunda rekolte beklentisi 150 milyon adet





'ÜRETİM ARTTIKÇA FİYAT DÜŞMÜYOR'





Avokadonun Türkiye'de hızla çoğalmasıyla fiyatların düşeceği yönündeki beklentilerin doğru olmadığını söyleyen Sevilgen, artışın ihracatı da artırdığını vurguladı. Sevilgen, "Üretim arttıkça fiyat düşmüyor çünkü ihracat da büyüyor. Avokadonun yetişebileceği doğru alanlara ekilmesini tavsiye ediyoruz. Fakat bazı üreticiler, 'İyi para kazanılıyor' diye 500- 600 rakımlı yanlış bölgelere avokado ekiyor. Bu tamamen yanlış. Avokadonun çok sıcak ve çok soğuk olmayan bölgelerde yetişmesi gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin tropikal meyve üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Sevilgen, doğru planlama ile avokado ihracatında daha da büyük bir potansiyelin bulunduğunu da sözlerine ekledi