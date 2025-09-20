Alperen Şengün onun için formasını satılığa çıkarmıştı: SMA’lı Çağan için kritik dönem

21 Eylül’de bu sürenin dolacağını söyleyen Taran, hastalığı Çağan Ata’nın topuk kanıyla öğrendiklerini ifade ederek, "Hastalığı Ata, 18 günlükken öğrendik. O günden beri süreç çok zordu. Evlilik öncesi yapılan SMA tarama testi bana yapıldığında negatif çıkmıştı. Benim testim negatif çıktığı için, eşime test yapılmadı ve maalesef 3 milyonda bir kez görülen mutasyonla, SMA hastası oğlum dünyaya geldi. Ata’nın kurtulabilmesi için son günlerimiz. Ata, eğer bu ilacı, herhangi bir semptom göstermeden, 6 aylık bir sürede alırsa, SMA’nın hiçbir etkisini göstermeden, hayatına normal bir çocuk gibi devam edecek" diye konuştu.