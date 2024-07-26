Altı gün önce kaybolan babasını arayan kızının feryadı: Sokak sokak babamı arıyorum

'Perişan olduk'

Babasının hayatından endişe duyduğunu anlatan Aşık, "Ben nefes alamıyorum. Babam zaten acıktığını, doyduğunu bilmez. Mahalle mahalle geziyorum. 4 çocuğu var babamın hepimiz onu arıyoruz. Cebinde parası yok, perişan olduk. Herkes babamı arıyor. 6 gündür babamdan haber yok. Ölüsünü mü babamın getirecekler. Ölmüş olsa en azından mezarı var deriz. Şimdi ama hiçbir şey bilmiyoruz" diye konuştu.