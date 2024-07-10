Alzaymır hastası kadının evinden gelen kötü kokular çöp evi ortaya çıkarttı

Geçen yıl belediye ve temizlik şirketi ile görüştüğümüzde temizliği yapıldı. Alzaymır olduğu için dairesi yine çöp daireye dönüştü. Bugün de yine valilik ve belediyeye başvuru yaptık. Temizlik işlemleri gerçekleştirildi ancak kadının sağlık açısından görüntüsü ve sağlığı çok kötü.