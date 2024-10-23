Amasya'da tepkiye neden olan görüntü: Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü

"Çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi"





Satılmayı beklerken dökülen bu ürünlerin faydalı şekilde değerlendirilebileceğine değinen vatandaşlardan Hamdi Demir, "Bugün oraya döken, yarın ırmağın içine de dökecektir. Bu ürünler çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi ya da gömülmeliydi. Eskiden köylerde çöpe bir şey atılmazdı. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar anlamış değilim" dedi.