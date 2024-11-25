Anadolu'nun gizemli efsanesi: Türkiye'de 10 tane görüldü hepsi erkek

400 FOTOKAPANLA İZLENİYOR





Farklı potansiyel habitatlarda da yeni bireyler olduğunu düşündüklerini anlatan Dr. Yasin Ünal, "Bu amaçla bir hayale girdik ve bu güzel, önemli türümüzün Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki potansiyel habitatlarında yeni taramalarına başladık; fotokapan yöntemiyle. Şu anda sahalarımızda 400'e yakın fotokapan çalışıyor. Fotokapanlarımız TÜBİTAK, ISUBÜ ve Kazancı Holding tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda da DKMP'nin 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci bölge müdürlüklerinin desteğiyle bu çalışmalar devam ediyor. Amacımız yeni bireyleri tespit etmek, özellikle tespit yapılan türün dişisini bulmak ve inşallah da bu bireyimizin yavrularını görebilmek" diye konuştu.